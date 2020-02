Rode Kruis: onvoldoende kennis over gebruik mondkapjes

Ook denkt iets meer dan de helft van de ondervraagden dat het belangrijk is om in landen waar het coronavirus is geconstateerd om continu een mondkapje te dragen. Eigenlijk hoeven alleen hulpverleners, mantelzorgers of mensen met koorts of luchtwegproblemen een mondkapje te dragen. Het Rode Kruis adviseert daarom Nederlanders die van plan zijn op reis te gaan zich goed voor te bereiden. Dit om misverstanden te voorkomen.

Vier van de vijf ondervraagden denken dat tijdens het reizen naar deze landen het belangrijk is om mondkapjes te dragen op openbare plekken. Terwijl bij het verkeerd gebruik, bijvoorbeeld door het aanraken van het kapje na het dragen, of herhaaldelijk hetzelfde mondkapje dragen, de besmetting met het virus juist wordt vergroot. Het Rode Kruis heeft op zijn website informatie gezet op het verantwoord gebruik van een mondkapje.

Een kwart van de ondervraagden zegt op de hoogte te zijn van extra voorzorgsmaatregelen voor mensen die op reis gaan naar landen waar het coronavirus is geconstateerd, zoals afstand houden en handen wassen met zeep of alcohol. Meer dan de helft (52 procent kent de maatregel niet dat je kleding moet wassen na het in contact met iemand met ziekteverschijnselen.

Het Rode Kruis ondervroeg een representatieve groep van 737 Nederlanders.