Dierenpark Amersfoort dicht om ontsnapt dier: ’Mogelijk gevaar voor bezoekers’

Om welk dier het gaat, is onduidelijk. Volgens een ooggetuige zou het gaan om een of meerdere chimpansee(s). Het is ook nog niet duidelijk of er nog bezoekers vastzitten in het park en of het dier of de dieren inmiddels is/zijn ingesloten.

Facebook

Mensen reageren op de Facebookpost: „Wat hebben jullie dit netjes geregeld. We zitten met z’n alle veilig binnen. Er wordt rekening gehouden met de 1,5 meter. Hopelijk worden de dieren snel gevonden en kunnen ze veilig terug naar hun verblijf.” Iemand anders zegt: „wij waren bij het restaurant. En moesten het restaurant in. Er zijn 4 chimpansees ontsnapt.”

Het dierenpark geeft aan later met een update te komen. „Op dit moment ligt alle focus op de ontsnapping.” Er is vooralsnog geen woordvoerder bereikbaar.

Was u in Dierenpark Amersfoort? Dan komen we graag met u in contact. App naar of zet ons nummer in uw telefoon: +31613650952