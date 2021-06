Champ, de hond van Joe Biden, op 13-jarige leeftijd overleden

In een verklaring staat dat de 13-jarige Champ „vredig is gestorven” in Het Witte Huis. Volgens de Bidens was Champ een hond die door de hele familie werd gekoesterd. „Alles was beter wanneer Champ in de buurt was”.

Naast Champ hebben de Bidens nog een Duitse Herder, genaamd Major. Major kwam eerder dit jaar in opspraak omdat de jonge hond betrokken zou zijn bij een bijtincident.