Advocaat Inez Weski komt vrij, voorlopige hechtenis opgeheven

Volgens haar advocaten heeft Weski „geen verklaring afgelegd, en zal zij dat ook niet doen vanwege haar geheimhoudingsplicht als advocaat.”

De beslissing wil niets zeggen over de bewijzen tegen Weski, zegt een woordvoerder van het landelijk parket van het Openbaar Ministerie. De verdenking dat zij berichten doorgaf van en naar haar cliënt Ridouan Taghi die gevangen zit in de Extra Beveiligde Inrichting in Vught, staat nog overeind. Taghi is de hoofdverdachte in het mega-liquidatieproces Marengo dat gaat over zes moorden en een reeks moordopdrachten in de onderwereld. Het Openbaar Ministerie heeft levenslang tegen hem geëist.

Weski zat sinds haar aanhouding op 21 april in voorarrest omdat het onderzoek naar de verdenkingen nog liep, en anders mogelijk zou worden doorkruist. Dat is volgens de woordvoerder van het OM niet langer aan de orde. Voor Weski gold alleen deze onderzoeksgrond. Andere gronden om iemand langer vast te houden kunnen vluchtgevaar zijn, het gevaar voor herhaling, of maatschappelijke onrust door de vrijlating van een verdachte van ernstige feiten. Die waren in haar geval niet aan de orde.

De Rotterdamse advocate werd op 21 april aangehouden, nadat ze haar verdediging van Taghi in het proces vrijwel had afgerond. Eerder werd Youssef Taghi, een neef van Ridouan Taghi die door hem was ingeschakeld als ’media-advocaat’, door de rechtbank in Amsterdam veroordeeld tot 5,5 jaar cel voor het lekken van informatie.

Contact met de buitenwereld

Dat ook Weski iets boven het hoofd hing was al langer duidelijk. In juli 2022 meldden de officieren van justitie tijdens het Marengoproces dat Taghi er kennelijk in slaagde om contact met de buitenwereld te onderhouden. Het politieteam dat het vermoeden onderzocht, concludeerde „dat het niet anders kon dan dat het Weski was” die informatie naar buiten bracht. In versleutelde gesprekken zouden familieleden van Ridouan Taghi hebben gesproken over het doorgeven van informatie via de advocate. Maar het OM vond dat er onvoldoende harde aanwijzingen waren om dergelijke vergaande conclusies te kunnen trekken.

In september werd Weski’s naam weer genoemd in verband met het lekken van informatie. Tijdens het proces tegen Youssef Taghi zei diens advocaat André Seebregts dat hij in het dossier op bewijzen was gestuit dat er een tweede communicatielijn was, via zijn collega Weski.

Druk

Seebregts: „Als een integere, ervaren advocate als Weski al bezwijkt voor de druk van Ridouan, hoe zou neef Youssef daar dan weerstand aan hebben kunnen bieden?” De advocaat vroeg om een onderzoek naar de kwestie, maar trok dat verzoek tijdens de volgende zitting in. Weski zelf noemde de aantijgingen van Seebregts „onjuist, opmerkelijk en suggestief.”

Volgens haar was vastgesteld dat haar geen enkele blaam trof, maar dat klopte niet helemaal. Op 27 september meldde de officier van justitie dat de bevindingen over Weski waren neergelegd bij de rechercheofficier van het Landelijk Parket. Daarmee bleef de zaak boven de markt hangen.

Na de aanhouding van Weski werd bekend dat zij de verdediging van Taghi – noodgedwongen - neerlegde. Op 19 juni wordt er door de rechtbank met hem gesproken over de vraag of hij een nieuwe advocaat wil hebben. Tot nu toe lijkt hij er niet in geslaagd te zijn om die te vinden. Taghi heeft gevraagd om een zitting achter gesloten deuren, maar daarover beslist de rechtbank pas op de 19de. Behalve Taghi kwamen ook de broers Mao en Mario R. door de aanhouding van Weski zonder advocaat te zitten. Ook tegen hen eiste het OM levenslang.

Raadsman

Een van de twee heeft inmiddels een nieuwe raadsman gevonden, bleek tijdens een recente zitting in het Marengoproces. De rechtbank houdt vooralsnog vast aan het vellen van een vonnis in oktober.

Inez Weski, een van de bekendste strafpleiters van ons land, is inmiddels door de Raad van Discipline ook geschorst als advocate. Dat is een standaard ordemaatregel als een advocaat niet in staat is om zijn of haar werk te doen. De deken van de Rotterdamse Orde van Advocaten Peter Hanenberg liet eerder weten dat Weski zich door die ordemaatregel volledig kan concentreren op haar verdediging.

De advocaten Febe Schoolderman en Rob Baumgardt die Weski bijstaan in haar strafzaak, lieten het in reactie bij een kort persbericht waarin zij zeggen dat Weski geen verklaring heeft afgelegd en dat ook niet zal doen, vanwege haar geheimhoudingsplicht als advocaat. Eerder lieten de advocaten al weten zelf „aan handen en voeten gebonden te zijn” doordat Weski ondanks haar schorsing gebonden blijft aan haar geheimhouding als advocaat. Daardoor is het ook voor Weski’s advocaten moeilijk om op de inhoud van de beschuldigingen te reageren. Schoolderman en Baumgardt zeggen dat de impact van alles wat er sinds Weski’s aanhouding is gebeurd groot is. Zij vragen „met klem” om Weski’s privacy te respecteren.

Dat Weski niet langer in hechtenis zit betekent ook dat niet goed te voorspellen is wanneer de zaak voor de rechter komt.