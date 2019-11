Vanaf MAANDAG: nieuwe columnisten bij De Telegraaf

Vanaf maandag 18 november geven nieuwe columnisten hun visie op gebeurtenissen van die dag. Met Afshin Ellian (maandag), Kitty Herweijer (dinsdag), Frits Huffnagel (woensdag), Eddy Terstall (donderdag) en Marianne Zwagerman (vrijdag).

Maandag: Afshin Ellian

Afshin Ellian (53) groeide op in Iran en kwam in 1989 als politiek vluchteling in Nederland. Hij is als rechtsgeleerde verbonden aan de Universiteit van Leiden en directeur van het instituut Metajuridica. De oud-columnist van NRC Handelsblad kreeg in 2015 de Pim Fortuynprijs, als voorvechter van de vrijheid van meningsuiting. Ellian is een bekende islamcriticus. ,,Ik trap de week af op maandag natuurlijk, dus eigenlijk alles wat er tussen zaterdagochtend en maandag gebeurt, kan ik kiezen. Dat kunnen internationale vraagstukken zijn, maar ook iets dat in Nederland gebeurt. Want het is een spannend land: er gebeurt hier altijd wel iets.”

Afshin Ellian Ⓒ De Telegraaf

Dinsdag: Kitty Herweijer

De 29-jarige Kitty Herweijer is politicoloog en sinds juni van dit jaar de nieuwste aanwinst van De Telegraaf. Ze begon als freelance-schrijver bij onder andere Quote en schreef bij Bernie Magazine veel over politiek. Ook deed ze ervaring op bij GeenStijl. Kitty zal behalve over politiek ook over sociale media en millennials schrijven.

Kitty Herweijer Ⓒ De Telegraaf

Woensdag: Frits Huffnagel

Frits Huffnagel (51) is oud-wethouder in Amsterdam en Den Haag voor de VVD. Hij had eerder een column in HP/De Tijd. Huffnagel geeft ’graag en vaak zijn mening’ en is daarom ook een graag geziene gast in talkshows. Ook zou men hem kunnen kennen van debatprogramma Het Lagerhuis, Wie Is De Mol? En Ranking The Stars. Hij schrijft graag over actuele politiek, Amerika en city-marketing vanuit zijn rol als mede-oprichter en eigenaar van een communicatiebureau.

Frits Huffnagel Ⓒ De Telegraaf

Donderdag: Eddy Terstall

Vreemde eend in de bijt is misschien wel filmmaker Eddy Terstall, 55 jaar oud. Hij maakte films als Simon en Hufters & Hofdames maar is (als PvdA-lid, al 25 jaar lang) recentelijk misschien wel bekender als mede-oprichter van de politieke beweging Vrij Links. „Wat ik belangrijk vind is individuele vrijheid voor gezamenlijkheid en tegen identiteitspolitiek van zowel links als rechts.” Hij vindt het ’goed om niet alleen naar de eigen club te luisteren’. „Daar groei je alleen maar van. We moeten met elkaar blijven communiceren. Sommige rooie praatjes zullen als onzin klinken, terwijl je van andere dingen kan zeggen ’goh, hij heeft een punt’.”

Eddy Terstall Ⓒ De Telegraaf

Vrijdag: Marianne Zwagerman

Marianne Zwagerman, vijftig jaar oud, is bezig met een vierde boek, dat toevallig over De Telegraaf gaat. Maar veel mensen kennen haar als schrijver, innovatiestrateeg, columnist en dagvoorzitter. Een duizendpoot dus, die ook al vijf jaar een column heeft bij BNR. „Het leuke van deze column is dat het online is, en dus zo actueel. Ik mag duiden waar mensen het over hadden toen ze vanmorgen de eerste kop koffie uit de automaat haalden. En zal natuurlijk wel wat andere onderwerpen aansnijden dan Frits Huffnagel.”

Marianne Zwagerman Ⓒ De Telegraaf

Lees de columns via de website of app op werkdagen vanaf 14.00 uur.