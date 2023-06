Premium Het beste van De Telegraaf

’De impact van zo’n daad op slachtoffers is enorm’ Amsterdamse recherche op jacht naar verkrachters uit het verleden: ’De dna-databank is goed gevuld’

Door Mascha de Jong en Sophie van den Berg Kopieer naar clipboard

De Amsterdamse politie vindt de ontwikkelingen op dna-gebied zo waardevol, dat ook verkrachtingen uit het verleden in kaart zijn gebracht. Ⓒ Illustratie redactie verrijking, ANP/HH, Getty images

Amsterdam - Wie cold cases zegt, denkt aan moord en doodslag. De Amsterdamse politie vindt de ontwikkelingen op dna-gebied echter zo waardevol, dat ook verkrachtingen uit het verleden in kaart zijn gebracht. De kans dat iemand wegkomt met zo’n gruwelijke daad – al was die dertig jaar geleden – wordt steeds kleiner. Een 35-jarige man werd vorige week bijvoorbeeld veroordeeld voor een vergrijp uit 2011. Rechercheur Mirjam van Zeden Cold Cases: „Met de kennis van nu was er vroeger niets vernietigd of weggegooid.”