Mysterie: schildpad in water Binnenhof

Roodbuikschildpad ’Mark’ is waarschijnlijk gedumpt in de Haagse Hofvijver. Hij werd voor de eigenaar mogelijk te groot, aldus stadsecoloog Martin van den Hoorn. Ⓒ Mariëlle Ernst

Den Haag - Het eeuwenoude Binnenhof in Den Haag zit vol mysterieuze verhalen. Het centrum van de macht kent vele beroemde (oud-)bewoners, maar dit schepsel is een goed bewaard geheim.... In de Hofvijver zwemt schildpad Mark.