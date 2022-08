Defensie checkt met spoed schietstoel F-35

In de VS wordt de F-35-vloot daarom tijdelijk aan de grond gehouden, maar dat is in Nederland niet nodig, zo meldt de Koninklijke Luchtmacht aan De Telegraaf.

Nederland heeft op dit moment 27 nieuwe F-35’s van de Amerikaanse vliegtuigbouwer Lockheed Martin. In de VS is mogelijk iets mis met de explosiepatronen die de stoel in noodgevallen uit de cockpit schieten.

„Amerika kiest ervoor om de hele vloot in één keer te inspecteren en houdt daarom alle vliegtuigen aan de grond”, zegt de woordvoerder. „In goed overleg met Lockheed Martin hebben wij besloten om onze gebruikelijke 90 dagen-inspectie naar voren te halen. Wij gaan dan in de software kijken of wij dezelfde foutmelding krijgen.” Volgens Defensie is het veilig om door te vliegen.

VVD-Kamerlid Peter Valstar heeft het ministerie van Defensie gevraagd wat de Amerikaanse situatie betekent voor de Nederlandse toestellen. Het kabinet stuurt daarover waarschijnlijk binnenkort een brief. Het is niet voor het eerst dat er iets aan de hand is met de F-35, ook bekend als de Joint Strike Fighter (JSF). Zo zorgt de opvolger van de F-16 voor meer geluidsoverlast rond de militaire vliegbasis Volkel.

Ook bleek het gevechtsvliegtuig lange tijd niet te kunnen vliegen bij onweer. Toch zijn F-35-vliegers zeer positief over het toestel. „Het is een redelijk nieuw toestel, kinderziektes zijn gebruikelijk in de beginfase”, zegt de luchtmachtwoordvoerder.