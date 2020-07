Meer virus in rioolwater Amsterdam en Utrecht

Volgens KWR is er de afgelopen drie weken sprake van een stijging van de curves in een aantal steden; naast de genoemde steden Amsterdam en Utrecht worden ook Tilburg, Rotterdam én Schiphol gemeld. Daarvan dateren de laatste metingen van 15 juli.

Maat voor besmettingsgraad

De gevonden concentraties zijn een maat voor de besmettingsgraad onder de bevolking die op het onderzochte riool is aangesloten. De curves correleren met het aantal registraties bij de GGD én met het aantal ziekenhuisopnames. De rioolwatercurve reageert ongeveer een week eerder dan de GGD en de registratie van ziekenhuisopnames. Dit omdat met coronavirus besmette personen de eerste dagen geen symptomen hebben, maar wel virus uitscheiden via de ontlasting in het riool. Dit maakt het riool tot ’early warning’ systeem. Deze gegevens geven een completer beeld van de viruscirculatie in ons land.

Het is dan ook niet verbazingwekkend dat het coronadashboard van de Rijksoverheid laat zien dat in Rotterdam en omstreken het aantal coronagevallen toeneemt. In de regio zijn vrijdag 58 mensen positief getest. Donderdag waren het er 48 en woensdag 35.

Omgerekend naar het aantal inwoners zijn in Rotterdam-Rijnmond vrijdag 4,4 mensen per 100.000 inwoners positief getest. Dat is het hoogste aantal sinds 30 april. Toen werd het virus vastgesteld bij 5,4 op de 100.000 inwoners.

Het aantal coronapatiënten in ziekenhuizen is vrijdag weer tot onder de honderd gezakt. Het daalde van 106 naar 91, volgens cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding. Dit komt doordat het aantal patiënten op verpleegafdelingen hard daalde, van 91 naar 74. Het aantal coronapatiënten op de intensive care is stabiel. Al een week zijn het er 15 tot 17.

Onder de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond vallen in totaal vijftien gemeenten. Naast Rotterdam zijn dat plaatsen als Capelle aan den IJssel, Schiedam, Vlaardingen en Goeree-Overflakkee. KWR meet ook coronaresten in het rioolwater in Amersfoort en Franeker.