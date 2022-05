Openbaar vervoer in Beijing aan banden gelegd vanwege opmars coronavirus

De aanscherping van de coronamaatregelen heeft vooral gevolgen voor het district Chaoyang, het epicentrum van de corona-uitbraak in Beijing. In de stad met 22 miljoen inwoners zijn onder meer scholen, restaurants en sportscholen gesloten. Een aantal woongebouwen is in lockdown geplaatst.

Beijing hoopt een volledige lockdown zoals in Shanghai te voorkomen. Het aantal besmettingen in die stad neemt af, maar na ruim een maand is het nog niet duidelijk wanneer de strenge maatregelen worden opgeheven. Wel krijgen steeds meer mensen een deel van hun bewegingsvrijheid terug. De zwaarste lockdownmaatregelen gelden nog voor een op de tien inwoners.

Beijing rapporteerde woensdag 51 lokale coronabesmettingen, Shanghai bijna 50.000. China houdt vast aan een streng coronabeleid met als doel het aantal besmettingen naar nul te brengen. Het succesvol uitvoeren van deze strategie is moeilijker geworden nu het land te maken heeft met de besmettelijke omicronvariant van het coronavirus.

