Hof sluit de deuren tijdens getuigenverhoor in zaak Jos B.

Onze verslaggever Saskia Bellleman is bij de zaak aanwezig. Volg onderaan dit bericht haar live verslag (vanaf circa 09.05).

De advocaat van B. had het hof gevraagd de 21-jarige vrouw achter gesloten deuren te horen omdat het om een kwetsbaar persoon gaat. Het hof stemde daar maandag mee in. De ouders van Nicky mochten wel in de zaal blijven. Na afloop van het verhoor vertelde een woordvoerder van het hof wat er was besproken.

Na dit verhoor volgt het requisitoir van het Openbaar Ministerie, dat uitmondt in de strafeis. Het OM verwacht zes uur spreektijd nodig te hebben. De rechtbank in Maastricht veroordeelde B. vorig jaar tot een celstraf van 12,5 jaar.

Nicky Verstappen verdween in de zomer van 1998 van het jeugdkamp op de Brunssummerheide. Een dag later werd zijn lichaam in een nabijgelegen kerstbomenperceel gevonden. Heel lang leek de zaak onopgelost te blijven. Pas in 2018 na een grootschalig DNA-onderzoek kwam - door toeval - Jos B. in beeld. B. had zelf niet meegewerkt aan het grootschalige DNA-verwantschapsonderzoek. Maar omdat zijn familie hem als vermist had opgegeven en spullen waar zijn DNA op zat naar de politie had gestuurd, kwam er een 100 procent-DNA-match uit naar voren.

Kluisverklaring Jos B. bijna helemaal zwartgelakt

De langverwachte ’kluisverklaring’ van Jos B. (59) is maandag eindelijk ingebracht tijdens de tweede zittingsdag van de inhoudelijke behandeling van de zaak in het gerechtshof in Den Bosch. De twee pagina’s tellende verklaring bleek echter grotendeels zwartgelakt.

B.’s advocaat Gerald Roethof maakte tijdens eerdere zittingen, ook in de rechtbank in Maastricht al meerdere malen gewag van deze kluisverklaring, een soort notitie van B. aan zijn advocaat over wat er precies zou zijn gebeurd toen hij op de Brunssummerheide Nicky Verstappen vond.

De advocaat-generaal hield voor het hof de twee A4-tjes omhoog. „Deze kluisverklaring bestaat uit twee pagina’s, bijna helemaal zwart gemaakt: 20 procent is wit gebleven, 80 procent is zwart.” Volgens hem kan een stukje wit gebleven tekst gelezen worden dat ergens in een lopende zin begint en ook weer ophoudt.

Volgens Roethof staat in het leesbare deel van de kluisverklaring wel het meest essentiële in deze zaak. Het verhaal zou gelijk zijn aan wat B. al eerder heeft verteld: hij heeft Nicky gevonden op de heide, maar de jongen was toen al overleden.

B. werd na een klopjacht in Spanje gearresteerd. Vanaf het begin heeft hij ontkend iets met de dood van Nicky te maken te hebben, verder deed hij er meestal het zwijgen toe. Tot de eerste dag van de inhoudelijke behandeling van de zaak bij de rechtbank. Toen vertelde hij, in een eerder opgenomen videoverklaring, dat hij Nicky op de heide had gevonden, maar dat de jongen toen al dood was. Omdat B. een zedenverleden heeft, durfde hij naar eigen zeggen niet bij de politie te melden dat hij een dood kind had gevonden.

In het hoger beroep is B. weliswaar iets spraakzamer, maar ook nu geeft hij nog altijd geen antwoord op veel nadere vragen over die avond dat hij Nicky zou hebben gevonden.

Wanneer het hof in Den Bosch uitspraak doet, is nog niet duidelijk.