OM eist 20 jaar cel in hoger beroep tegen Jos B. in zaak Nicky Verstappen

De advocaten-generaal Gerard Sta en Eefje Verheijen zeiden 8498 dagen na de dood van Nicky en duizenden bezoeken van zijn familie aan zijn graf, geen twijfel te hebben over de schuld van Jos B. Ook al is niet onomstotelijk vast komen te staan dat Nicky Verstappen seksueel is misbruikt, niet bekend is hoe hij is overleden en niet van uur tot uur te reconstrueren valt wat zich heeft afgespeeld op de Brunssummerheide.

Wat het OM betreft is er echter meer dan genoeg ander bewijs tegen Jos B.: „Het geheel is meer dan de som der delen”, benadrukten ze meermalen tijdens het hoger beroep tegen B..

Zwijgen

Het zwijgen van Jos B. past wat hen betreft meer in het scenario dat hij schuldig is, dan onschuldig. Dat Jos B. zich daadwerkelijk veel niet kan herinneren omdat het 23 jaar geleden is, geloven ze niet. „Hij heeft baat bij een slecht geheugen.”

Jos B. heeft bovendien geen aannemelijke alternatieve verklaring gegeven voor de vondst van zijn dna - ongeveer twintig speekselsporen, drie haren en twee huidschilfers - op de onderbroek en pyjamabroek van het kind.

Jos B. werd eerder door de rechtbank in Maastricht veroordeeld tot 12,5 jaar gevangenisstraf voor het ontvoeren en misbruiken van Nicky Verstappen met de dood tot gevolg. Hij ging in hoger beroep omdat hij volhoudt onschuldig te zijn. Het Openbaar Ministerie ging in beroep omdat Jos B. werd vrijgesproken van gekwalificeerde doodslag: het opzettelijk doden van de jongen om het seksueel misbruik makkelijker te maken of te verbergen.

Nicky ging zeker niet vrijwillig mee, zegt het Openbaar Ministerie. „En voordat een kind stikt is een zekere duur en intensiteit van geweld nodig.” Het duidt er volgens het OM op dat Jos B. met opzet handelde.

’Nicky is geen zaak’

„Iets was niet had mogen gebeuren is wel gebeurd. Nicky was in augustus 1998 op het verkeerde moment op de verkeerde plaats. Hij was op zomerkamp met vriendjes en kwam nooit meer thuis.” De zaak werd bekend als ’de zaak Nicky Verstappen’. Verheijen: „Maar Nicky is geen zaak. Het is een jongen die is genesteld in het hart van veel mensen. Hij is en blijft de zoon van zijn ouders en de broer van zijn zus. Het vriendje van zijn vriendjes.”

Het OM eist een twee jaar hogere straf dan de officieren van justitie eerder deden. Dat komt omdat volgens de advocaten-generaal zijn daden Jos B. volledig kunnen worden aangerekend. Om die reden werd er geen tbs geëist. Als het hof die eis overneemt, betekent het dat Jos B. achttien jaar moet zitten. Zijn voorarrest wordt er wel van afgetrokken.

Wat de advocaten-generaal Jos B. zwaar aanrekenden is dat hij volhardt in zijn zwijgen. Een houding die volgens hen zorgt voor „extra leed bij de nabestaanden.” Bij de rechtbank suggereerde hij meermalen dat hij antwoorden had. Die kwamen niet. Zijn houding is in hoger beroep niet veranderd, zeggen Sta en Verheijen.

Peter R. de Vries

Aan het begin van het requisitoir stonden Verheijen en Sta nog stil bij het ontbreken van Peter R. de Vries die „een pijnlijk lege plek achterlaat in de zittingszaal.” Hij was meer dan twintig jaar de vertrouwenspersoon van de familie Verstappen en de aanjager van het onderzoek naar de dood van de jongen en de speurtocht naar de dader. „Hij had hier moeten zijn.”

Advocate Wendy van Egmond zegt dat de straf wat de familie Verstappen betreft nooit lang genoeg kan zijn, maar dat ze dit wel een hele terechte eis vinden.