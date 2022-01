Kabinet-Kok I wilde weinig ruimte geven in onderzoek Dutchbat-drama Srebrenica

En de ministers lieten Kok weten het verstandig te vinden de ’reikwijdte en randvoorwaarden’ van het onderzoek ’duidelijker af te bakenen’ voordat een brief daarover naar de Tweede Kamer ging.

Het kabinet stond onder grote druk van de Tweede Kamer om een onderzoek naar de val van Srebrenica te laten doen. Een poging om dat via de Verenigde Naties te doen, stuitte op verzet van veel andere landen. Na discussies met de ministerraad kwam daardoor met het RIOD als onderzoeker op de proppen.

Maar het kabinet wilde bij de invulling van dat onderzoek zo weinig mogelijk ruimte aan de Kamer laten. Die zou dan immers voor een ’meer rekkelijke benadering pleiten’, schreven Van Mierlo en Voorhoeve, ’waardoor het kabinet in een defensieve positie zou geraken’. Daar had Kok ook duidelijk geen trek in, blijkt uit de vrijgegeven notulen van een ministerraad in 1996. De premier liet daarin weten dat ’voorkomen moet worden dat met de Tweede Kamer een discussie ontstaat over de reikwijdte van het onderzoek’.