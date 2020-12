Vrouw (36) overlijdt enkele uren na bevalling aan corona

Svetlana werd vermoedelijk ziek na een bezoek aan haar vader, die in het ziekenhuis lag vanwege een hartoperatie. Acht dagen nadat hij naar huis gestuurd was, overleed hij. Ook haar moeder Vera werd ziek en blies op 12 november haar laatste adem uit.

Drie dagen nadat Svetlana in het ziekenhuis was opgenomen omdat ze zich erg slecht voelde, beviel ze zes weken te vroeg van Kirey, vernoemd naar haar overleden vader. Enkele uren later ging het mis.

Kleine Kirey verblijft nog in het ziekenhuis. Wie de vader van het meisje is, is onduidelijk. Een man, wiens identiteit onbekend is, gaat een dna-test doen, zo weet de Daily Mail. Een nicht van Svetlana heeft aangeboden om Kirey te adopteren. „Svetlana heeft me verteld dat de man van de test niet haar vader is. Maar we wachten het resultaat af en de rechter zal wel beslissen.”