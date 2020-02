Ook Nederlanders buiten virusprovincie moeten in quarantaine

Op de straten van Shanghai wordt een desinfecterend middel gespoten. Ⓒ Getty Images

Peking - China verscherpt de preventieve maatregelen in de strijd tegen het coronavirus nu mensen massaal terugkeren van hun vakantie. Officieel moeten alleen reizigers die recent in virusprovincie Hubei zijn geweest twee weken in quarantaine, maar die regel is niet tot alle lagen van de overheid doorgedrongen.