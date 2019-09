Arrestatie dodelijke schietpartij Rotterdam

De man die is aangehouden, was al in het vizier van politie. Zijn naam en foto werden een paar weken na de aanslag bekendgemaakt. Het gaat om de toen 25-jarige Aldijr M.

Het slachtoffer zat op de bewuste avond op de achterbank van een Fiat Punto toen die auto werd beschoten. De bestuurder kon nog snel wegrijden naar een straat verderop. Oliveira werd naar het ziekenhuis gebracht, maar overleed later aan zijn verwondingen.

Onderzoek heeft uitgewezen dat de verdachte naar Frankrijk is gevlucht en later naar Italië. Daar werd hij donderdag ingerekend door Italiaanse agenten. Het land is om zijn uitlevering gevraagd. Hij wordt ook verdacht van betrokkenheid bij een schietincident op 1 juli op het Henegouwerplein. Daarvoor werd eerder een 21-jarige Rotterdammer aangehouden.