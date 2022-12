Gezin eist 5000 euro van zussen die bolderkar jatten in Plopsaland: ’Dagje uit van onze kinderen verpest’

Op 26 juni ging het gezin van A. uit Denderleeuw op stap naar Plopsaland. Toen ze met hun drie kinderen vlak voor vertrek nog even een souvenirshop binnengingen, lieten ze hun bolderkar buiten staan. „Toen we terugkeerden was die verdwenen. In de bolderkar zaten al onze jassen. Er zat ook 600 euro cash geld in, dat we alvast geregeld hadden voor een tandartsbezoek. Ook een creatie voor moederdag en het lievelingstutje van onze kleinste zat daar in. Hij heeft twee maanden zwaar geleden onder de diefstal. We vragen daarom 5000 euro morele schadevergoeding, naast een materiële schadevergoeding.” Dat deed bij iedereen in de zaal de wenkbrauwen fronsen, schrijft Nieuwsblad.

De diefstal was vrij snel opgelost. De gedupeerde familie wist bewakingsbeelden te bemachtigen waarop de dieven duidelijk te zien waren. De ouders stapten er vreemd genoeg niet mee naar de politie, maar plaatsten de video op Facebook. Daar werd de 31-jarige K. uit Sint-Niklaas snel herkend.

„Zij nam de bolderkar mee naar buiten waar haar zus T. (30) bij de auto stond”, zei de procureur. „Er ontstond even ruzie over de diefstal, maar beide zussen namen de bolderkar toch mee naar huis. Onderweg gooiden ze nog simkaarten weg die hen zou kunnen verraden. De politie kon enkele dagen later tijdens een huiszoeking de meeste spullen terughalen. Beiden waren in Plopsaland zelf aanwezig met hun kinderen en pleegden de diefstal dus in hun bijzijn. Als dit het voorbeeld is dat ze willen geven…”

De twee vrouwen riskeren elk 2 maanden cel en 400 euro boete. Ook A. beet hen nog toe dat ze zich moesten schamen. Beide vrouwen deden dat ook, maar deden hun beklag over het feit dat ze open en bloot op Facebook werden gezet. Ze stelden zelf 750 euro schadevergoeding voor.

Het vonnis volgt begin volgend jaar.