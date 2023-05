’Lucky’, die maand uit handen politie bleef, voor het eerst voor rechter

Volg de zaak hieronder vanaf 14.00 uur via de tweets van Saskia Belleman.

Minh Nghia V., alias ’Lucky’, was op de vlucht voor de politie nadat hij op zaterdagmiddag 21 januari op een parkeerplaats bij een winkelcentrum in Zwijndrecht zijn ex-schoonmoeder Michel (66) had doodgeschoten en zijn ex-vriendin Anneke (38) levensgevaarlijk had verwond.

Een dikke maand wist hij uit handen te blijven van een groot team rechercheurs, dat een klopjacht op hem op touw had gezet.

De politie meldde dat zij al het vermoeden had dat V. in de buurt van Rotterdam verbleef. Bronnen vertellen dat dat duidelijk werd omdat hij heel af en toe zijn telefoon aanzette. Daardoor wisten de rechercheurs dat hij zich in de omgeving van Schiedam moest bevinden. Daar werd dan ook de speciale eenheid van politie en defensie, de Dienst Speciale Interventies (DSI), klaargezet voor het geval hij werd gesignaleerd. Hij zou al die tijd in een gehuurd busje hebben geleefd.

Herkend

Op zaterdag 25 februari sloot het net zich rond ’Lucky’. Een oplettende omstander zou hem hebben herkend in de buurt van een supermarkt in Schiedam. Die zou daarop de politie hebben ingeseind, die direct het paraat staande arrestatieteam alarmeerde. Kort daarna kon V. in zijn auto op de Kethelbrug in Schiedam in de boeien worden geslagen. De eerder uitgeloofde beloning van 30.000 euro is aan twee tipgevers uitbetaald.