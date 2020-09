Ze was bijna dood, nu is Maya Gabeira een rolmodel

Ze heeft diepe dalen gekend, maar bereikt ook grote hoogtes. Maya Gabeira geldt nu als rolmodel voor jonge meisjes in sporten die vroeger gezien werden als ’typisch voor mannen’. Ⓒ Hollandse Hoogte / AFP

Nazaré - De videobeelden zijn hallucinant. Ze laten niet alleen de hoogste golf ooit getemd door een vrouw zien, maar ook de hoogste golf van het afgelopen winterseizoen in álle categorieën, zo blijkt na maanden onderzoek. Maya Gabeira is de Queen of water. Een betoverend sprookje, gezien haar achtergrond.