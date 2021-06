Vrouw bevalt tijdens KLM-vlucht van Nairobi naar Schiphol

Dat laat een woordvoerder van KLM weten aan RTL nieuws. De woordvoerder wil verder niets zeggen over de duur van de zwangerschap. Dat een vrouw aan boord van een KLM-toestel bevalt, is bijzonder te noemen omdat vrouwen die meer dan 36 weken zwanger zijn wordt afgeraden om in een vliegtuig te stappen. Moeder en kind maken het volgens de woordvoerder goed.

Een arts die toevallig ook in het vliegtuig zat, heeft geholpen bij de bevalling op grote hoogte. „Bij een medisch incident aan boord, wordt gevraagd of er een arts aanwezig is. Deze krijgt dan de beschikking over de medische kit, een verzegelde koffer waarin allerlei hulpmiddelen en medicatie zitten”, legt de KLM-woordvoerder uit.

Daarnaast kan de piloot overleggen met een arts aan de grond over de situatie in het toestel. Op basis daarvan wordt dan besloten of het verstandig is om door te vliegen of dat een tussenlanding nodig is.

Veel luchtvaartmaatschappijen raden zwangere vrouwen vanaf een bepaald moment in de zwangerschap af om nog te vliegen. Bij KLM ligt de grens op 36 weken. En ook in de eerste week na een bevalling wordt vliegen door de maatschappij afgeraden.

„Vraag ook altijd eerst advies bij de huisarts als u in verwachting bent van een meerling. Of als u in het verleden complicaties heeft gehad tijdens een zwangerschap, heeft u toestemming nodig van uw huisarts om te mogen vliegen.”