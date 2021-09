Rusland: app van Navalny verbonden aan Pentagon

Navalny’s aanhangers gebruiken de app om Russen op te roepen tegen Verenigd Rusland, de partij van de Russische president Vladimir Poetin, te stemmen tijdens de verkiezingen die van 17 tot 19 september worden gehouden. De bijbehorende homepage is in Rusland al enkele dagen geblokkeerd. De autoriteiten hebben ook internetzoekmachines Google en Yandex verboden de term ’Smart Vote’ in zoekresultaten weer te geven.

Het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken riep vrijdag de Amerikaanse ambassadeur in Moskou, John Sullivan, al op het matje. Grote techbedrijven in de Verenigde Staten zouden zich hebben bemoeid met de parlementsverkiezingen. Sullivan kreeg te horen dat er „onweerlegbaar bewijs” was dat Amerikaanse digitale bedrijven de Russische wet hebben geschonden in aanloop naar de verkiezingen en dat deze „inmenging in de binnenlandse aangelegenheden absoluut ontoelaatbaar is.”