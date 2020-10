Man (18) opgepakt voor betrokkenheid fatale steekpartij Rozenburg

Door de steekpartij aan de Laan van Nieuw Blankenburg in de Zuid-Hollandse plaats kwam een 17-jarige jongen om het leven. De politie onderzoekt de betrokkenheid van de verdachte en de rol van eventuele andere verdachten.

Een team van twintig rechercheurs werkt aan de zaak. Donderdagavond gingen rechercheurs en agenten de wijk in om buurtbewoners te vragen of zie iets hebben gezien of gehoord en of zij misschien beelden hebben. Uit de verzamelde informatie kwamen diverse mogelijke verblijfplaatsen van de verdachte naar voren. Deze zijn de afgelopen dagen tevergeefs bezocht. Vrijdag trof de politie uiteindelijk de 18-jarige verdachte aan op vakantiepark Kruininger Gors bij Oostvoorne.