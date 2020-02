Winterse buien met natte sneeuw op komst

Maandag is het nog zacht met 10-12 graden, maar komende dagen wordt steeds koudere poollucht naar ons land gevoerd, meldt Weeronline. Hierdoor neemt bij buien de kans op natte sneeuw en hagel toe. Mogelijk blijft de natte sneeuw in de nacht van dinsdag op woensdag zelfs even liggen. De kans hierop is het grootst in hoge gebieden zoals de Veluwe.

Ook woensdag overdag is kans op winterse buien met hagel en natte sneeuw. Bovendien is een klap onweer mogelijk. Met maxima van 6-7 graden is het de koudste dag van de week.

Wind

De dagen daarna blijft het wisselvallig. Wel wordt het tijdelijk wat zachter en neemt ook de wind fors toe. Het is niet uitgesloten dat er opnieuw een storm over Nederland trekt. Daarbij regent het vrijdag en vooral zaterdag stevig.

Vanaf zondag zet de temperatuur opnieuw een daling in. In de eerste week van maart is opnieuw kans op winterse buien met natte sneeuw en hagel. ’s Nachts kan het licht gaan vriezen.