Hoger beroep Pinkpopdrama op de tocht: advocaat stopt ermee

Tegen 1Limburg bevestigt de raadsman zijn stap, maar meer wil hij er niet over kwijt.

Het hoger beroep tegen zijn voormalige cliënt Danny S. (38) begint deze donderdag in de rechtbank van Den Bosch. Dat kan in principe zonder advocaat, maar in zaken van deze omvang verzoeken de rechters doorgaans toch om juridische bijstand te zoeken.

S. reed na het Pinkpopfestival in 2018 meerdere festivalgangers aan en verwondde een van hen dodelijk. Drie slachtoffers hielden blijvend letsel over aan het ongeval. Justitie eiste in de zomer van 2020 anderhalf jaar gevangenisstraf en een rijontzegging van vijf jaar tegen S.

De rechter veroordeelde de Heerlenaar tot een taakstraf van 120 uur en een rijontzegging van zes maanden. Het grote verschil tussen eis en vonnis was voor justitie reden om hoger beroep in te stellen.