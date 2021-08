Verdachte Pinkpopdrama kan advocaat niet betalen, hoger beroep uitgesteld

De rechtbank in Maastricht veroordeelde de 37-jarige Danny S. vorig jaar wegens onoplettend rijgedrag tot 120 uur taakstraf. Justitie had 18 maanden cel geëist. S. had kort na afloop van Pinkpop, in de vroege ochtend van 18 juni 2018, een groepje festivalgangers aangereden dat op de weg voor een camping zat.

S. verscheen donderdag zonder raadsman bij de behandeling van zijn hoger beroep. Nadat hij dat had uitgelegd, kreeg hij van het gerechtshof de gelegenheid om met gesubsidieerde rechtsbijstand een nieuwe advocaat te zoeken. Om hem daarvoor tijd te geven, wordt de zaak dus uitgesteld.

Bij het Pinkpopdrama kwam een Heerlenaar om het leven, drie andere mensen raakten zwaar gewond. S. reed vervolgens door, maar meldde zich later bij de politie.