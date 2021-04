Kamer mort over vervroegde uitzending militairen naar Afghanistan

De militairen zouden oorspronkelijk op donderdag vertrekken, maar hun vlucht werd geannuleerd omdat er voor die datum ’op het laatste moment’ geen opvliegvergunning werd verstrekt, schrijft Bijleveld in de Kamerbrief. Volgens haar waren geen andere vluchten beschikbaar waarmee ze op tijd zouden aankomen in Afghanistan. Daarom werd gebruik gemaakt van een Amerikaanse vlucht op woensdagnacht.

Kamerleden van onder meer VVD, GL, CDA en CU voelen zich voor een voldongen feit geplaatst. Hun beklag heeft verder geen consequenties voor de extra inzet bij de NAVO-missie. Formeel gezien hoeft de minister geen instemming of toestemming van de Kamer te hebben. Wel moet de Kamer vooraf geïnformeerd worden.

Dat is volgens verschillende fracties dus niet op tijd gebeurd. Een aantal van hen verbindt het voorval aan de nieuwe vertrouwenscrisis die woensdag oplaaide rond de toeslagenaffaire en de Haagse bestuurscultuur. „Een nieuwe schoffering van de Kamer in een week die al in het teken staat van schoffering van de Kamer,” sneert SP-Kamerlid Jasper van Dijk. Ook Tunahan Kuzu (Denk) is niet te spreken over de vervroegde vlucht van de militairen ,,Een farce.’’

,,Het is gewoon een nood breekt wet-situatie, hoe knullig ook”, zegt Bijleveld donderdagochtend tegen Kamerleden. Ze benadrukt dat de vlucht van de militairen plaatsvond, nadat de brief naar de Kamer verstuurd. Technisch gezien is de Kamer dus vooraf geïnformeerd. Zowel Bijleveld als minister van Buitenlandse Zaken Stef Blok zeggen de gang van zaken te betreuren, maar stellen ook dat er geen alternatief was om de militairen op tijd in het missiegebied te krijgen.