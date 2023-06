Premium Het beste van De Telegraaf

Couture-icoon moest punt zetten achter mode-imperium Sheila de Vries vond zichzelf opnieuw uit: ’Geen jurken naaien, maar ondernémen’

Door Barbara Plugge Kopieer naar clipboard

Sheila de Vries domineerde jarenlang de catwalk. Ⓒ ANP/HH, Mark Uyl

Zakelijke malheur en corona dwongen Sheila de Vries een punt te zetten achter haar mode-imperium. Toch is het couture-icoon, dat menige beroemdheid kleedde en twee decennia lang het modegeweten was van prinses Beatrix, niet bij de pakken neer gaan zitten. „Je moet toch weer een lichtje in jezelf gaan vinden.”