Boris Johnson terug in Londen en heeft genoeg steun voor premierschap

Boris Johnson werd zaterdag gespot op Gatwick Airport. Ⓒ ANP

LONDEN - De Britse oud-premier Boris Johnson is zaterdagochtend teruggekeerd in Londen van een vakantie in de Dominicaanse Republiek en geeft mogelijk meer duidelijkheid of hij zich wederom kandidaat stelt voor het leiderschap van de Conservatieve Partij en het premierschap. Johnson heeft voldoende steun vergaard om mee te doen aan verkiezingen om opnieuw leider van het Verenigd Koninkrijk te worden.