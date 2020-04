‘Verslaafden: word niet extra vatbaar voor corona’

‘Bescherm jezelf tegen corona, zet een rem op je verslaving’. Die oproep doet verslavingsarts Robert van de Graaf in de nieuwste corona-update. Verder in de podcast: luchtvaartverslaggever Yteke de Jong vertelt hoe onze vakanties eruit kunnen gaan zien na corona en onze correspondent in China, Cindy Huijgen, is terug in Wuhan, de stad waar de eerste coronabesmetting werd vastgesteld.