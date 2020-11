Ingewijden over Catshuis-overleg: geen nieuwe ingrijpende maatregelen

De kernploeg van het kabinet en Van Dissel overlegden weer over de ontwikkelingen rondom het virus. De verwachting is dat er dinsdag tijdens de persconferentie geen nieuwe ingrijpende maatregelen worden aangekondigd.

Woensdagochtend loopt het pakket af dat twee weken geleden - op 3 november - werd ingesteld. Dat betekent dat dan bioscopen, theaters, musea, pretparken en dierentuinen dus weer open mogen. Ook kunnen vanaf woensdag weer wat meer mensen bij elkaar komen. En er mag dan weer in groepen worden gesport.

Maatregelenpakket

Volgens Haagse bronnen is de vraag die op tafel lag wat er met de overige maatregelen gebeurt. Op 13 oktober werd namelijk besloten dat de horeca dicht moet en besloot het kabinet dat er na 20 uur geen alcohol meer verkocht mocht worden. „Die maatregelen blijven nog wel van kracht, al valt nog niet te zeggen hoe lang”, zegt een betrokkene.

Ook wil premier Rutte dinsdag in ieder geval ’een doorkijkje’ geven richting de feestdagen. De verwachting is niet dat de premier dinsdag al concreet kan zeggen hoe we kerst en oud en nieuw wél kunnen vieren. „Al zitten er nog twee volle dagen tussen nu en de persconferentie”, zegt een ingewijde. Voorlopig laat het kabinet ondernemers en liefhebbers dus nog even in spanning.

Geen vuurwerk

In ieder geval besloot het kabinet vrijdag al een vuurwerkverbod in te stellen voor de jaarwisseling. Wie dat overtreedt riskeert zeker 100 euro boete en een strafblad.

Regionale maatregelen - zoals de omstreden avondklok - zijn nu veel minder aan de orde. Het instrumentarium daarvoor ligt klaar maar de cijfers nu geven geen aanleiding om dergelijke maatregelen in te stellen, klinkt het.

Over het algemeen wordt gesproken van ’een goede sessie’, nadat het in eerdere overleggen behoorlijk knetterde tussen bewindslieden.