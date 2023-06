Premium Het beste van De Telegraaf

Steen bleek zwartgeblakerd Graf van baby Britt in brand gestoken in Heerlen, ouders ontroostbaar: ’Welke idioot doet dit?’

Door Jos Adriaens

Het vernielde graf. Ⓒ Facebook

Heerlen - Opnieuw staat hun wereld stil. Een maand voor de tiende sterfdag van Britt is het graf van hun destijds acht maanden oude baby in brand gestoken. Diana Lamers en Kevin Heijnen uit Heerlen zijn ontredderd: „Zelfs daar ligt ze niet veilig. We halen haar zo snel mogelijk naar huis.”