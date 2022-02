Aanhoudende onrust in Ottawa: Canadese politie grijpt in bij truckerprotest

Enkele vrachtwagens die al weken voor het parlement stonden geparkeerd, reden weg toen de politie dichterbij kwam. Van sommige voertuigen sloeg de politie de ruiten in om aanhoudingen te kunnen verrichten. De politie heeft inmiddels een groot deel van de straat die langs het parlement gaat heroverd op de demonstranten en is tot in het hart van de protestactie doorgedrongen.

Honderden vrachtwagenchauffeurs blokkeren de straten van de Canadese hoofdstad. Ⓒ AP

De politie heeft de betogers herhaaldelijk opgeroepen te vertrekken, anders zouden ze gearresteerd worden. De groep demonstranten was zaterdagochtend volgens de Canadese omroep CBC al aanzienlijk kleiner dan vrijdag.

Sinds vrijdag nam de politie bijna veertig voertuigen in beslag. Rond de belangrijkste protestplek heeft de politie zo'n honderd controleposten opgesteld om te voorkomen dat meer mensen zich bij de demonstratie zouden voegen.

Vanwege de onrust schrapte het Canadese parlement vrijdag een zitting waarbij de noodwet zou worden besproken die premier Justin Trudeau maandag heeft geactiveerd om autoriteiten uitgebreide bevoegdheden te geven tegen de betogers. Zaterdag kwam het parlement weer bijeen.

Tekst gaat verder onder de afbeelding

Het senaatsgebouw in Ottawa wordt omheind. Ⓒ AP

Het ’vrijheidskonvooi’ in Ottawa begon weken geleden als actie tegen de vaccinatieplicht om de grens met de VS over te mogen. De protesten zorgen voor hardnekkige opstoppingen in Ottawa en op wegen tussen Canada en de Verenigde Staten. De Canadese minister van Openbare Veiligheid vindt dat de blokkades in grensgebieden de reputatie en veiligheid van het land in gevaar brengen. De protestacties sloegen ook over naar andere landen, waaronder Nederland.

De Canadese premier Justin Trudeau greep eerder deze week terug op een nog nooit gebruikte noodwet om zijn regering en de politie meer bevoegdheden te geven. Door deze noodwet is het onder meer verboden om naar Ottawa te reizen om mee te protesteren. Trudeau noemt de betogingen „een bedreiging voor onze democratie.”