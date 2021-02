WHO: ’Extreem onwaarschijnlijk’ dat coronavirus uit laboratorium in Wuhan ontsnapte

Peter Ben Embarek (l) en de Nederlandse virologe Marion Koopmans tijdens de persconferentie van de WHO in Wuhan. Ⓒ AFP

Peking - De hypothese dat het coronavirus uit het Wuhan Instituut voor Virologie zou zijn gelekt, is ,,extreem onwaarschijnlijk’’. Het is veel aannemelijker dat Covid-19 van een nog nader te bepalen diersoort op mens is overgesprongen.