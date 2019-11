Bemanningsleden reddingsboot gewond bij zoektocht naar vermiste Urker kotter

Een zoekactie naar twee vermiste vissers. De opvarenden raakten vermist toen hun vissersboot zonk, vlak voor de kust van Texel. Ⓒ ANP

Den Helder - Twee bemanningsleden van een Texelse reddingsboot raakten donderdag gewond toen de boot na het alarm over de gezonken kotter UK165 ‘Lummetje’ uitvoer, meldt een woordvoerder van de KNRM. Tijdens de vaartocht trof de boot een hoge golf, en viel daarna in een zogenoemd golfdal van een meter of vijf.