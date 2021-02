RIVM: 4420 nieuwe coronabesmettingen, aantal ziekenhuisopnames afgenomen

Het aantal besmettingen ligt precies in lijn met het weekgemiddelde. In de afgelopen zeven dagen noteerde het instituut gemiddeld 4426 positieve coronatesten per dag. Dinsdag werden volgens gecorrigeerde cijfers 3834 gevallen gemeld, maandag 4201.

Derde golf

Uit de weekcijfers die het instituut dinsdag naar buiten bracht, bleek dat de daling van de laatste tijd nu echt ten einde is. Het aantal positieve testresultaten nam vorige week toe met 19 procent. Het RIVM spreekt dan ook van een "derde golf" in de coronapandemie.

Het aantal gemelde sterfgevallen door Covid-19 steeg afgelopen etmaal met 63. Dat wil niet zeggen dat al deze mensen in een periode van 24 uur zijn overleden. Sterfgevallen worden soms pas na een tijdje doorgegeven. Dinsdag werden 94 overlijdens geregistreerd.

Amsterdam telde, zoals bijna altijd, van alle gemeenten het hoogste aantal positieve coronatesten: 201. Daarna volgt Den Haag met 100 nieuwe gevallen. In Rotterdam kwamen 91 besmettingen aan het licht, in Tilburg 81 en in Helmond 64. Op regionaal niveau spant Utrecht de kroon met 344 positieve testresultaten, daarna volgen Midden- en West-Brabant met 323 gevallen en Hollands-Midden met 259 besmettingen.

Ziekenhuizen

Het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen is met 34 opgenomen. Op dit moment zijn dat er 1883. Van deze zieken liggen er 533 op de intensive care, vijf minder dan een dag geleden, en 1350 op andere afdelingen, 29 minder. Dat meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).

Er zijn woensdag 171 nieuwe coronapatiënten in de ziekenhuizen bijgekomen, 59 minder dan de dag ervoor. Van de nieuwkomers zijn er twintig opgenomen op de intensive care en dat is elf minder dan er dinsdag bijkwamen. Op de ic-afdelingen zijn nu in totaal 1041 bedden bezet, waarvan 533 door Covid-patiënten

"Ten opzichte van een week geleden zijn de Covid-ziekenhuisbezetting en het aantal nieuwe opnames relatief stabiel. Vorige week steeg het gemiddeld aantal dagelijkse opnames licht. Het is te vroeg om deze ontwikkeling te duiden als een trendbreuk ten opzichte van eerdere weken of als het gevolg van het verder opkomen van de Britse variant", licht het LCPS toe.

Verpleeghuizen

Ook meldt het RIVM dat het aantal besmettingen bij bewoners van verpleeghuizen afneemt. ,,Het doorzetten van de sterke daling bij bewoners van verpleeghuizen wijst op een gunstig effect van vaccinatie tegen het coronavirus.”

Bewoners van verpleeghuizen worden sinds medio vorige maand gevaccineerd. Inmiddels is er een begin gemaakt met het toedienen van de tweede prikken. Er konden nog wel mensen niet meedoen aan de eerste prikronde, bijvoorbeeld door ziekte, maar die komen vanaf eind maart alsnog aan de beurt.

Het aantal besmettingen bij thuiswonende zestigplussers neemt sinds vorige week wel toe, zag het RIVM, behalve bij de groep van 85 tot en met 89 jaar. In de vierde week van het jaar is begonnen met het inenten van thuiswonende 85-plussers.