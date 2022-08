Oppositie woest om uitblijven koopkrachtingreep dit jaar

„Als dit kabinet dit jaar echt niets meer voor mensen doet om de kosten te verlagen – terwijl het geld met bakken binnenkomt, bedrijven hysterische winsten maken en landen om ons heen volop crisismaatregelen nemen – dan moeten ze plaatsmaken”, fulmineert SP-leider Marijnissen bijvoorbeeld. „Het is genoeg.”

PVV-leider Wilders spreekt van een ’oorlogsverklaring aan Nederlanders die het dit jaar niet meer redden’: „Dit jaar niets extra voor koopkracht – echt onaanvaardbaar, veel mensen redden het nu al niet meer”, foetert hij. De oppositieleider reageert op de eerste uitgelekte berichten over de begroting van volgend jaar. Daarin zijn ettelijke miljarden opgenomen voor koopkrachtcompensatie voor volgend jaar, maar voor dit jaar blijft het kabinet bij het standpunt dat niks extra’s mogelijk is.

Dat gaat er bij GL-leider Klaver niet in: „Op dezelfde dag dat er een inflatierecord wordt gemeld, zegt het kabinet: ’dit jaar heeft u pech, uw bestaanszekerheid verbeteren we pas in 2023.’ Volkomen losgezongen van de werkelijkheid, elke dag komen er meer en meer mensen in de schulden.”