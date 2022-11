LIVE | Babs F. (49) stal ’per ongeluk’ bijna 1,5 ton van 104-jarige man

Onze verslaggever Saskia Belleman is live bij de zaak aanwezig. Volg de ontwikkelingen via haar tweets onderaan dit artikel.

Het slachtoffer is in 2020 overleden. Zijn familie is woensdag wel in de rechtbank aanwezig.

De bejaarde man kreeg argwaan toen er geregeld aanmaningen binnenkwamen. Hij kwam erachter dat F. tussen maart 2014 en januari 2018 bijna 80.000 euro van zijn rekening had opgenomen. Ook zijn maandelijkse AOW-inkomsten gingen volgens de politie op aan zaken als vakanties, schoonheidssalons en online-aankopen.

Daarnaast had de man zijn auto door F. laten verkopen en daar nooit een cent van gezien. Hij deed in oktober 2019 aangifte van diefstal, waarop de recherche een onderzoek startte. Ook staat de vrouw terecht op verdenking van oplichting van een zorgverzekering met valse facturen en declaraties en bezit van een kleine 10 gram cocaïne en wat MDMA.

F. wordt bijgestaan door advocaat Merel Dorgelo. De verdachte is een alleenstaande moeder van een tweeling. Haar man is in mei 2020 gedwongen uit huis geplaatst vanwege huiselijk geweld. „Ze staat er alleen voor”, zegt Dorgelo.

’My money is your money’

Na het overlijden van zijn vrouw kreeg Noorda een delier, hij voelde zich niet prettig, zegt Babs F. Dit speelde in 2011. Babs F. en de bejaarde heer waren daarvoor al „close”, zegt ze. In 2014 stierf de tweede vrouw van Noorda. „Dan ben je weer een stap dichterbij en betrokkener bij elkaar”, aldus F. De overbuurman en Noorda wilden dat zij bevoegd zouden worden op het gebied van Noorda’s financiën. Dat hield ze af, zegt F. „Want het is nogal een verantwoordelijkheid.” Volgens haar drong Noorda aan, en is ze uiteindelijk akkoord gegaan.

Volgens F. deed de 104-jarige soms uitspraken zoals „My money is your money.” De man deed heel lang zijn eigen betalingen per giro, maar de betaalkaarten werden afgeschaft. „Hij wilde weten hoe je bankieren ging. Dat heb ik hem geleerd”, zegt F.

Per ongeluk

Ze deed wel eens per ongeluk een privé-uitgave van zijn rekening. Dat trok ze altijd meteen recht, zegt F. „Ik besprak het altijd meteen met hem.„De ene keer stortte ze het terug, de andere keer kwam ze overeen het op een andere manier op te lossen.

Babs F. zegt dat hij ook voor haar wilde zorgen. „Daar geniet ik van”, zei hij tegen haar. Ze wel dat het vaak voorkwam dat ze per ongeluk-uitgaven deed van zijn rekening.