Opgeschorte doodstraf Amerikaan alsnog ten uitvoer gebracht

Nathaniel Woods Ⓒ AFP

WASHINGTON - In de Amerikaanse staat Alabama is de 43-jarige Nathaniel Woods alsnog met een dodelijke injectie geëxecuteerd. Dat gebeurde enkele uren nadat het Amerikaanse Hooggerechtshof de uitvoering van de doodstraf had opgeschort. Dat uitstel kwam een halfuur voordat de man aanvankelijk zou worden geëxecuteerd.