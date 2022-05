Tata Steel verwacht 80 procent minder stof door overkappen putten

Door het verwerkingsproces kwamen meerdere zogenoemde grafietregens voor in de omgeving en omliggende dorpen. Om de stofwolken zoveel mogelijk te beperken, voerde Harsco in 2020 extra maatregelen in. Volgens Tata Steel waren die maatregelen effectief: „Sinds begin 2020 is het aandeel stof afkomstig van converterslak gehalveerd.”

„De nieuwe putten voor converterslak hebben mobiele overkappingen”, vertelt Hans Hochstenbach, manager van Harsco. „Gecombineerd met een stevig nevelgordijn moet zoveel mogelijk stoom in de put blijven en zal het stof dat vrijkomt direct weer in de afgesloten put neerslaan.” De nieuwe slakkenputten zijn onderdeel van Tata Steel’s Roadmap Plus-verbeterprogramma. Daarmee wil Tata Steel de emissies en de overlast voor omwonenden verminderen. Omgevingsmanager van Tata Steel Bram Nugteren noemt de overkapping een „belangrijke mijlpaal.”

Het OM heeft Harsco eerder vervolgd voor het veroorzaken van de grafietregens tussen 2018 en 2020. De grafietregens bevatten zware metalen en PAK’s, waarvan de metalen zeker voor jonge kinderen ongezond zijn. Eén incident uit 2019 is door de rechter bewezen geacht, voor de andere incidenten is Harsco in februari vrijgesproken.