Uit Kiev gevlucht horeca-echtpaar begint pop-uprestaurant: ’Wij moeten door met ons leven’

Zo voorkom je dat je quiche een natte bodem krijgt

It’s quiche o’clock! Het is het einde van de dag, het werk is gedaan, de zon gaat bijna onder en er komt een dampende quiche de oven uit rollen. Er zit nog precies één glas wijn in de fles, yes! En net als je denkt dat dit het beste moment van de dag is, blijkt je quiche een natte bodem te hebben. U...