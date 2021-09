Dode man gevonden op Museumplein in Amsterdam

Rond half zeven werden de hulpdiensten opgeroepen voor een reanimatie ter hoogte van de Hobbemastraat. De hulp voor het onbekende slachtoffer kwam te laat. De man overleed aan zijn verwondingen.

Mogelijk is het slachtoffer eerst door een tram aangereden. De politie doet uitvoerig onderzoek bij het spoor, dat enkele weken op de schop ligt. Het spoor was tot maandagmorgen ook niet in gebruik.

De politie heeft het GVB verzocht de tramlijnen 2, 5 en 12, die dus weer 24 uur in bedrijf waren over het Museumplein, om te laten rijden. Vanaf 06.54 uur dinsdagmorgen werd het spoor achter de Museumshop niet meer gebruikt, zo bevestigt een woordvoerster van het gemeentelijk vervoersbedrijf. Dit zal duren zolang het onderzoek van de politie nog bezig is.

Verschillende politiecontainers en auto’s staan op het Museumplein. Een deel rond de museumshop is afgesloten vanwege dit onderzoek. De politie verwacht in de loop van de middag meer over het voorval naar buiten te kunnen brengen.