VS: Noord-Koreaanse raketlancering bedreiging voor buurlanden

De tweede raketlancering door Noord-Korea in een paar dagen tijd heeft het gevaar onderstreept dat uitgaat van het bewapeningsprogramma van het land, stelt het Amerikaanse leger donderdag in reactie op de lancering. De Zuid-Koreaanse legertop meldde eerder dat Noord-Korea opnieuw een raket had afgev...