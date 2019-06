OM-onderzoek naar PVV’er Graus gesloten

Het OM Den Haag meldt nu dat ze die aangifte laat rusten en dat het OM het onderzoek naar de zaak sluit. Graus deed op zijn beurt aangifte tegen zijn ex en die heeft hij ook ingetrokken.

Deze krant onthulde dat Joyce, die werkzaam is voor de PVV in de Tweede Kamer, aangifte deed tegen haar ex. Onder meer omdat zij zou zijn gedwongen om seks te hebben met derden in een relatie met psychisch geweld. „Ik zag mij genoodzaakt aangifte te doen jegens mijn man, die ik jarenlang volledig vertrouwd heb, vanwege psychisch misbruik alsmede meerdere zedendelicten”, verklaarde ze destijds aan deze krant. Volgens Graus waren het verzinsels en is zijn ex psychisch niet goed in orde.

Volgens ingewijden kon het OM niet genoeg bewijs vinden en heeft Joyce daarom haar aangifte laten rusten. Graus die vermoedelijk aangifte deed van smaad, want daar dreigde hij mee, heeft zijn aangifte dus ook laten rusten.

Het OM laat in een persbericht weten: „Het Openbaar Ministerie zal geen verdere mededelingen doen over de inhoud van de aangiftes en het staken van het onderzoek.”

Graus is om een reactie gevraagd, maar vooralsnog reageert hij niet. Graus’ ex Joyce zegt dat zij geen commentaar kan geven.

Bekijk ook: Graus is niet onschendbaar