Spanje laat quarantaineverplichting voor toeristen los

Spanje heeft dringend behoefte aan inkomsten en ongeveer 12 procent van het bruto binnenlands product dankt Spanje aan de enorme toerismesector. Die ligt als gevolg van de strenge coronamaatregelen plat en dringt aan op heropening. In 2018 bezochten circa 90 miljoen toeristen het land.

Spaanse media meldden maandag dat de regering overlegt met landen waar veel toeristen vandaan komen. Ook is Madrid met de Europese Commissie in gesprek om het toerisme nieuw leven in te blazen. Spanje wil vooral afspraken maken over vliegreizen en over controlemaatregelen bij vertrek en aankomst. Het zou volgens minister van Financiën María Jesús Montero het gemakkelijkst zijn als de Schengenzone hier gezamenlijk een regeling voor treft.

De Franse minister van Milieu, Élizabeth Borne, had in het weekend scherpe kritiek op het Spaanse beleid en raadde Fransen af daar op vakantie te gaan. Ze vindt de Spaanse maatregelen tegenstrijdig. Ze zei dat Madrid wel mensen uitnodigt om te komen, maar ondertussen allerlei beperkingen invoert, vooral voor mensen die met het vliegtuig komen. Minister Reyes Maroto stelde de Fransen maandag in een vraaggesprek gerust en zei dat "heel snel beperkingen worden afgeschaft om het prachtige product dat toerisme in Spanje vertegenwoordigt, weer aantrekkelijk te maken". De Spaanse regering heeft recent nog een mondkapjesplicht ingevoerd op plekken waar je geen 2 meter afstand kan houden, zelfs voor kinderen. Maar die plicht vervalt automatisch bij het einde van de noodtoestand op 7 juni.