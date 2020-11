Gewonde door schietincident bij tankstation Enschede

De oorzaak van de schietpartij is nog niet bekend, maar de politie kan al wel zeggen dat het geen overval of verkeersincident was. Ook is duidelijk dat het personeel van het tankstation er niets mee te maken heeft, zegt een woordvoerder van de politie.

Volgens RTV Oost werd het slachtoffer uitgescholden toen hij de winkel van het tankstation uitkwam, waarna er op hem werd geschoten. Een woordvoerder van de politie kon dat niet bevestigen.

De politie is nog op zoek naar de dader of daders. Ook het vuurwapen is nog niet gevonden.