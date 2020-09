’Mercedesman’ vrijuit om gebrek aan bewijs

Dat melden het Noordhollands Dagblad en NH Nieuws. Justitie kampt met een gebrek aan bewijs.

De bestuurder van een grijze Mercedeswagen werd gearresteerd en verdacht van het rondrijden en zoeken naar stalletjes met bloemen, fruit en groenten. Die zou hij plunderen - net als de geldkistjes erbij. Tien mensen deden aangifte.

„Meneer en zijn voertuig zijn op verschillende plaatsen op camerabeelden te zien. Dat is zeer opvallend, maar daar staan niet de diefstallen op. Er is te weinig materiaal om hem daarvan te beschuldigen”, legt een politiewoordvoerder uit.

Overal dezelfde man, dezelfde auto

De ’stallenplunderaar’ wekte veel woede in de regio. „Het is niet alleen mijn geld voor de bloemen, het is ook het geld van mijn vaste klanten die keurig netjes betalen voor een bosje”, verwoordde bollenkweker Joris van der Velden, directeur van Holland Bulb Market zijn boosheid. „Het was afgelopen week vier keer raak. Alles was gejat. Het kluisje leeg en de bloemen weg”, zei Marco Beentjes uit Castricum.