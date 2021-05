LIVE | Geen quarantaine voor Engelsen na vakantie in 12 bestemmingen

Dit artikel wordt gedurende de dag van updates voorzien. Bekijk hier hiet coronanieuws van donderdag 6 mei.

19.30 uur - Istanbul op rood: locatie Champions League-finale op losse schroeven

De kans lijkt uiterst klein dat de Champions League-finale van dit seizoen in Istanbul wordt afgewerkt. De Engelse regering heeft Turkije aan de zogenaamde ’rode lijst’ van landen toegevoegd.

18.32 - Geen quarantaine voor Engelsen na vakantie in 12 bestemmingen

Engelsen die vanaf 17 mei op vakantie gaan naar Portugal, IJsland, Israël en negen andere buitenlandse bestemmingen hoeven bij terugkomst niet meer in quarantaine. Wel moeten ze voor en na hun reis een coronatest doen.

Transportminister Grant Shapps maakte vrijdag op een persconferentie de ’groene lijst’ bekend van landen met een laag risico op een coronabesmetting en een hoge vaccinatiegraad. Onder meer Australië, Nieuw-Zeeland, Singapore, Brunei, Gibraltar en de Falkland-eilanden staan er ook op.

Wie terugkomt uit een ’oranje’ land moet in principe tien dagen in quarantaine. In het verkeerslichtensysteem vallen de meeste landen daaronder, zoals belangrijke bestemmingen als Spanje, Frankrijk en Griekenland. Ook Nederland en veel andere EU-landen zijn ’oranje’. Overigens hebben veel landen hun grenzen gesloten voor buitenlandse vakantiegangers, en andere accepteren alleen toeristen die volledig zijn gevaccineerd.

Bij terugkeer uit een rode bestemming is tien dagen quarantaine ook verplicht, maar dan op eigen kosten in een door de overheid aangewezen hotel. Bijvoorbeeld Turkije en Nepal vallen daaronder.

„We moeten zeker zijn dat het gaat om veilige landen”, zei Shapps. Hij had het over een voorzichtige stap met „helaas” een beperkte lijst van veilige landen. „We willen een zomer waarin we met vaccins en tests kunnen reizen en families herenigen”, aldus de minister. De Britse corona-app toont vanaf 17 mei of iemand is gevaccineerd, aldus de minister.

Britten die nu op vakantie gaan kunnen een boete krijgen. Reizen naar het buitenland is alleen toegestaan met een geldige reden. De andere delen van het Verenigd Koninkrijk - Schotland, Wales en Noord-Ierland - hebben nog niet bekendgemaakt wanneer ze hun reisbeperkingen versoepelen. Volgens de krant The Independent gaan zij het beleid voor Engeland volgen.

17.30 - WHO keurt Chinees coronavaccin Sinopharm wereldwijd goed

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft voor het eerst een Chinees coronavaccin, dat van staatsbedrijf Sinopharm, goedgekeurd voor wereldwijd gebruik. Het gaat om een zogenoemde goedkeuring voor noodgevallen, waarmee het middel sneller kan worden ingezet dan na een langere procedure voor ’normaal’ gebruik.

Sinopharm wordt aanbevolen voor iedereen van 18 jaar en ouder. Er zijn twee prikken nodig. Het middel wordt in China al massaal gebruikt.

Door de goedkeuring kunnen bijvoorbeeld VN-organisaties Sinopharm kopen en verspreiden.

16.40 - Zuyderland ziekenhuis neemt weer coronapatiënten op

De ziekenhuizen van Zuyderland in Sittard en Heerlen nemen sinds vrijdagmiddag 16.00 uur weer coronapatiënten op. „Maar het is wel scherp aan de wind zeilen”, aldus een woordvoerder van Zuyderland.

Beide ziekenhuizen kondigden donderdagochtend een totale opnamestop aan, die donderdagmiddag werd vervangen door een opnamestop voor alleen coronapatiënten. De ziekenhuizen lagen op dat moment helemaal vol.

Om 16.00 uur vrijdagmiddag beëindigde Zuyderland de opnamestop voor Covid-patiënten. „Er is weer wat ruimte”, aldus de woordvoerder. Zuyderland werd woensdagavond geconfronteerd met een plotselinge instroom van 35 nieuwe coronapatiënten. Als gevolg lagen in Zuyderland 116 Covid-patiënten, het hoogste aantal sinds het begin van de tweede golf. Van hen lagen er 29 op de intensive care. En dat terwijl er bij Zuyderland eigenlijk maar plek is voor 60 coronapatiënten conform landelijke afspraken, de zogenoemde fair share.

16.10 - Macron: VS en Britten mogen export vaccins niet blokkeren

De Franse president Emmanuel Macron roept de Amerikanen en Britten op te stoppen met het blokkeren van de uitvoer van coronavaccins. De „Angelsaksen” moeten een einde maken aan de exportblokkade om de wereldwijde „vaccinsolidariteit” te versterken, meent Macron.

Om het vaccin te verspreiden, moeten „we de grondstoffen en de vaccins zelf niet blokkeren”, zei de president bij zijn aankomst op een Europese top in Porto. Maar „vandaag blokkeren de Angelsaksen veel van deze bestanddelen en vaccins.” Op dit moment is 100 procent van de vaccins die in de Verenigde Staten wordt geproduceerd bestemd voor de Amerikaanse markt, benadrukte Macron.

13.35 - Britse dertigers krijgen ook alternatief voor AstraZeneca-vaccin

De Britse leeftijdsgrens voor het AstraZeneca-vaccin wordt verhoogd. Het wetenschappelijke comité dat toezicht houdt op het inentingsprogramma in het Verenigd Koninkrijk adviseert nu dertigers een ander coronavaccin aan te bieden. Nu gebeurt dat alleen bij jongere mensen.

De leeftijdsgrens is ingesteld vanwege bloedstolsels bij volwassenen die ingeënt zijn met het vaccin van de Brits-Zweedse farmaceut. Die zeldzame bijwerking komt vooral bij jongere mensen voor. Het middel wordt daarom in meer landen alleen toegediend aan mensen vanaf een bepaalde leeftijd.

Het Britse comité zegt dat het advies een weerspiegeling is van het kleine aantal besmettingen in het VK en de beschikbaarheid van andere vaccins. Volgens Jonathan Van-Tam, plaatsvervangend hoofd van de medische dienst, zal de wijziging er niet toe leiden dat het vaccinatietempo wordt vertraagd. Alle volwassenen krijgen nog steeds uiterlijk in juli een eerste coronaprik aangeboden, stelt hij.

Sinds het begin van de Britse vaccinatiecampagne in december zijn meer dan 50 miljoen coronaprikken gezet. Volgens de jongste cijfers heeft twee derde van de volwassen bevolking inmiddels een eerste dosis gehad. Een derde heeft al twee prikken gehad en is daarmee maximaal beschermd bij een besmetting met het coronavirus.

13.15 - Europese Commissie ’dicht bij’ tekenen grote vaccinorder Pfizer

De Europese Commissie verwacht heel snel, mogelijk vrijdag al, de beoogde aankoop van 1,8 miljard doses van het Pfizer/BioNTech-coronavaccin af te ronden. Een commissiewoordvoerder ontkent dat de Europese order wordt geblokkeerd door Frankrijk, zoals het Duitse dagblad Die Welt schrijft. „Er is unanieme steun van de lidstaten voor het contract en onze aanpak”, zei hij.

De nieuwe vaccins worden besteld voor levering in vooral 2022 en 2023, als boost na al gezette prikken en als bescherming tegen nieuwe varianten. Ook kunnen de nieuwe vaccins voor kinderen in aanmerking komen. Tot nu toe heeft het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) alleen vaccins voor volwassenen goedgekeurd maar momenteel onderzoekt het agentschap of de Pfizer-vaccins ook veilig en efficiënt voor jongeren zijn. Volgens de woordvoerder wordt een uitspraak hierover van EMA in juni verwacht.

Volgens Die Welt, die zich baseert op uitspraken van diplomaten, zou Frankrijk de order om onduidelijke redenen hebben willen tegenhouden, mogelijk omdat Parijs een grotere rol wil voor Franse farmaceutische bedrijven, suggereerden de anonieme bronnen. Ook de Franse Eurocommissaris Thierry Breton (Industrie) zou zijn twijfels hebben volgens de krant, maar volgens de woordvoerder zijn hierover „geen discussies gevoerd” binnen de commissie.

11.30 - ’Staatssecretaris deed niet genoeg tegen corona in detentie’

Staatssecretaris Ankie Broekers-Knol (Justitie en Veiligheid) heeft niet genoeg gedaan om te voorkomen dat een Colombiaanse vrouw in vreemdelingenbewaring tot twee keer toe in quarantaine moest vanwege corona. Daardoor duurde de detentie van de vrouw onnodig lang. De staatssecretaris moet haar daarom 880 euro schadevergoeding betalen, zo heeft de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State bepaald.

Sinds maart vorig jaar gelden er tijdelijke reisbeperkingen voor mensen uit landen buiten de EU die naar Nederland willen reizen. Deze restricties zijn bedoeld om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

Met het oog op de volksgezondheid mocht een vrouw uit Colombia bij aankomst op Schiphol dan ook Nederland niet in. Zij is vervolgens in vreemdelingenbewaring gesteld, met de bedoeling dat ze binnen twee weken terug zou vliegen naar Colombia. Maar de terugreis werd uitgesteld, omdat haar kamergenoot in detentie besmet bleek te zijn met het coronavirus. De vrouw moest daarom zelf tien dagen in quarantaine.

Na deze quarantaine kwam zij bij een andere kamergenoot die ook positief werd getest op het coronavirus. Daarom moest de Colombiaanse opnieuw tien dagen in quarantaine. Uiteindelijk heeft zij tot aan haar vertrek uit Nederland 25 dagen in detentie gezeten.

De Raad van State vindt dat Broekers-Knol zich na de eerste quarantaineperiode extra had moeten inspannen om te voorkomen dat de vrouw opnieuw in quarantaine moest, zodat ze zo snel mogelijk terug kon naar Colombia.

06:02 uur India registreert opnieuw recordtoename coronabesmettingen

India heeft opnieuw een recordaantal coronabesmettingen in één etmaal geregistreerd. Vrijdag meldde het nog eens 414.188 nieuwe gevallen in de laatste 24 uur.

India heeft in totaal al zo’n 21,49 miljoen coronabesmettingen geregistreerd. Het aantal coronadoden nam in het laatste etmaal toe met nog eens 3915. In het land met ongeveer 1,37 miljard inwoners vielen in totaal al zeker 234.083 doden aan Covid-19. Experts denken dat het ware dodental veel hoger ligt.

05:13 uur Frankrijk stelt Europese vaccinorder bij Pfizer uit

Frankrijk stelt een Europese order van 1,8 miljard Pfizer/BioNTech-coronavaccins uit, heeft Die Welt vrijdag gemeld. De Duitse krant baseert zich op Europese diplomaten. De bestelling van de 1,8 miljard vaccins staat voor de komende twee jaar gepland.

Die Welt schrijft dat de reden voor het uitstel onduidelijk is. Diplomaten stellen dat de reden voor de twijfel is Parijs kan zijn dat Frankrijk een grotere rol wil voor Franse farmaceutische bedrijven.

De Duitse krant meldt dat Franse vertegenwoordigers bij recente overleggen over vaccins besluiten tegenhielden door technische vragen te stellen en door om opheldering te vragen.

Als gevolg van de wereldwijde vraag naar coronavaccins vrezen regeringen van EU-lidstaten dat zij te laat kunnen zijn met nieuwe bestellingen. „Voor die ramp zou Frankrijk dan verantwoordelijk zijn”, zei een diplomaat tegen Die Welt.

04:22 uur Toerismesector Curaçao: gebrek aan versoepelingen onbegrijpelijk

De Curaçaose toerismesector is zwaar teleurgesteld over de versoepelingen van de coronamaatregelen zoals die deze week bekend zijn gemaakt. De voorzitter van Curacao Hospitality & Tourism Association (CHATA), Hans Slier, zei donderdag dat de regering in de afgelopen maanden ’een fantastische job’ heeft gedaan om het aantal besmettingen weer onder controle te krijgen. Maar nu het onder controle is, had de toeristen industrie verwacht dat ook voor toeristen het weer aantrekkelijker gemaakt zou worden om weer naar Curaçao te komen. Het is volgens de voorzitter ’onbegrijpelijk’ dat dat niet is gebeurd.

Op het eiland werden afgelopen maandag voorzichtige versoepelingen doorgevoerd, waaronder een verkorting van de avondklok van zeven uur ’s avonds naar negen uur ’s avonds. Maar Slier hekelt het feit dat mensen nog steeds alleen ’s ochtends tussen half vijf en acht uur naar het strand mogen en de kentekenplicht nog steeds geldt waardoor automobilisten maar twee keer per week de straat op mogen.

Versoepeling van deze maatregelen had volgens hem zeker bijgedragen aan de komst van meer toeristen. De voorzitter klaagt verder over de maatregelen die gelden voor toeristen om bij binnenkomst niet alleen een negatieve PCR-test te overhandigen, maar ook na drie dagen een antigeentest te doen. Hij noemt al die testen onacceptabel.

Ook stelt hij dat toeristen op Schiphol en in Miami, vanwege alle regelgeving en problemen met online betaling van een inreisdocument, tientallen reizigers hun vlucht naar Curaçao hebben gemist. Volgens CHATA is de toerisme industrie op Curaçao veel meer dan andere sectoren zwaar getroffen door de corona pandemie. Momenteel zijn ongeveer 50 procent van de werknemers in de toeristen industrie werkloos. Dit zijn ongeveer 16.000 mensen.