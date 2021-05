LIVE | Toerismesector Curaçao: gebrek aan versoepelingen onbegrijpelijk

Dit artikel wordt gedurende de dag van updates voorzien. Bekijk hier hiet coronanieuws van donderdag 6 mei.

06:02 uur India registreert opnieuw recordtoename coronabesmettingen

India heeft opnieuw een recordaantal coronabesmettingen in één etmaal geregistreerd. Vrijdag meldde het nog eens 414.188 nieuwe gevallen in de laatste 24 uur.

India heeft in totaal al zo'n 21,49 miljoen coronabesmettingen geregistreerd. Het aantal coronadoden nam in het laatste etmaal toe met nog eens 3915. In het land met ongeveer 1,37 miljard inwoners vielen in totaal al zeker 234.083 doden aan Covid-19. Experts denken dat het ware dodental veel hoger ligt.

04:22 uur Toerismesector Curaçao: gebrek aan versoepelingen onbegrijpelijk

De Curaçaose toerismesector is zwaar teleurgesteld over de versoepelingen van de coronamaatregelen zoals die deze week bekend zijn gemaakt. De voorzitter van Curacao Hospitality & Tourism Association (CHATA), Hans Slier, zei donderdag dat de regering in de afgelopen maanden ‘een fantastische job’ heeft gedaan om het aantal besmettingen weer onder controle te krijgen. Maar nu het onder controle is, had de toeristen industrie verwacht dat ook voor toeristen het weer aantrekkelijker gemaakt zou worden om weer naar Curaçao te komen. Het is volgens de voorzitter ‘onbegrijpelijk’ dat dat niet is gebeurd.

Op het eiland werden afgelopen maandag voorzichtige versoepelingen doorgevoerd, waaronder een verkorting van de avondklok van zeven uur ’s avonds naar negen uur ’s avonds. Maar Slier hekelt het feit dat mensen nog steeds alleen ’s ochtends tussen half vijf en acht uur naar het strand mogen en de kentekenplicht nog steeds geldt waardoor automobilisten maar twee keer per week de straat op mogen.

Versoepeling van deze maatregelen had volgens hem zeker bijgedragen aan de komst van meer toeristen. De voorzitter klaagt verder over de maatregelen die gelden voor toeristen om bij binnenkomst niet alleen een negatieve PCR-test te overhandigen, maar ook na drie dagen een antigeentest te doen. Hij noemt al die testen onacceptabel.

Ook stelt hij dat toeristen op Schiphol en in Miami, vanwege alle regelgeving en problemen met online betaling van een inreisdocument, tientallen reizigers hun vlucht naar Curaçao hebben gemist. Volgens CHATA is de toerisme industrie op Curaçao veel meer dan andere sectoren zwaar getroffen door de corona pandemie. Momenteel zijn ongeveer 50 procent van de werknemers in de toeristen industrie werkloos. Dit zijn ongeveer 16.000 mensen.