Haaksbergen rouwt om Bram (12): ’Ook de man met die klaphamer is voor het leven getekend’

Buitenland

Franse vrouw gooit 80 cent in gokautomaat en wint meer dan 200.000 euro

Een veertigjarige vrouw heeft op oudjaarsavond in het casino van Saint-Malo in Frankrijk meer dan 200.000 euro gewonnen nadat ze 80 cent in een gokautomaat had gegooid. Ze was een nieuwkomer op het gebied van gokken, maar ging er met een groot bedrag vandoor.