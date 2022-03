Oorlog in Oekraïne Zaterdag 19 maart LIVE | Rusland waarschuwt voor op drift geraakte zeemijnen

KIEV - De Russische invasie in Oekraïne duurt nu al ruim drie weken. De Oekraïense president Volodimir Zelenski heeft zaterdag opgeroepen tot zinvolle vredes- en veiligheidsbesprekingen met Moskou. Maar in de nacht van vrijdag op zaterdag is de zuidelijke Oekraïense stad Cherson nog steeds het middelpunt van bittere gevechten. De Europese Commissie waarschuwt daarnaast voor een hongersnood in Oekraïne nu de gevechten in het land voortduren.